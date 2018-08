Pivní slavnosti - Pardubice

V Pardubickém pivovaru se 8.9.2018 uskuteční Pivní slavnosti, kde vystoupí Nebe, Support Lesbiens, Th!s, Trautenberg, Jakub Děkan a Sto zvířat. Budou připraveny pivní soutěže, exkurze po pivovaru, dětský koutek s animátorkami a dětskými atrakcemi, pivní speciály, bohaté občerstvení a spousta zábavy.

Vstupenky lze zakoupit:

Restaurace Pernštejnka - Pardubice Polabiny III - do 31.8. cena 199,-, od 1. do 7.9. cena 250,-

Prodejna Pivovarka - Pardubice - Palackého ul. - do 31.8. cena 199,-, od 1. do 7.9. cena 250,-

Prodejna Pivovarka - Přelouč - Pardubická ul. - do 31.8. cena 199,-, od 1. do 7.9. cena 250,-

Ticketportal.cz - cena vč. poplatků do 31.8. cena 222,-, od 1. do 7.9. cena 288,-

Na místě budou vstupenky za 299,-.

Děti do 140 cm mají vstup zdarma - podmínkou je dospělý doprovod.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma.

Senioři s datem narození 8.9.1953 a starší mají vstup na místě za 100,-