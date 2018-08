Bránu do světa dětských her otevírá hračka, díky ní poznávají děti svět kolem sebe. Panenky provázejí lidstvo od pradávna a setkáváme se s nimi ve všech kulturách. Poličská výstava představí kolekci panenek z let 1890 až 1980 především české produkce a v Království panenek tak ožijí staré porcelánové, papírové, látkové i celuloidové panenky různého stáří, s rozmanitými osudy, oblečené v nádherných šatech i prostých oděvech. V minulosti byla panenka členem rodiny a dědila se z generace na generaci. Panenky však nejsou jen hračkou, ale jsou jedním z dokumentů našich tradic a obrazem způsobu života. Výstava proto bude doplněna dobovými interiéry, modely dětských pokojíčků, které zachycují proměnu bydlení v průběhu minulého století. Pokojíčky pro panenky kopírovaly svět dospělých a jejich prostřednictvím se holčičky připravovaly na svoji budoucí roli hospodyňky a paní domu. Neoddělitelnou součástí instalace budou tematické koutky, kde si děti mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.