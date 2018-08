Prohlídky v rodné světničce Bohuslava Martinů

Světnička o 25 metrech čtverečních se letos již podruhé vrátí v čase a opět zde zazní housličky a dětský smích. Připraveny jsou komentované prohlídky, kdy vás členové rodiny Martinů seznámí se svými životními příběhy a povinnostmi pověžného a to ve výšce 36m.

11. - 12. srpna 2018 se konají již pravidelné kostýmové prohlídky přímo v rodné světničce slavného a světově uznávaného skladatele Bohuslava Martinů. Ten se zde narodil a žil do svých 12 let spolu s rodiči a ostatními sourozenci. A jaké že to vlastně bylo soužití? A co všechno se tehdy mohlo stát a stalo? Dozvíte se, když navštívíte poličské muzeum a vystoupáte 194 schodů do výšky 36m nad zemí přímo do věže kostela sv. Jakuba v Poličce.

Zároveň se vám naskytne krásný výhled na město a okolní krajinu. „Spatříte zde průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle fotografií Marie Martinů a malého chlapce jako Bohouška, hrajícího na housle pod dozorem své sestry nebo tatínka. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného,“ muzikoložka poličského muzea Doc. Monika Holá, PhD. Nechte se v rámci prohlídky vtáhnout do časů, kdy nebyly mobilní telefony, výtahy nahrazovaly rumpály a cestou do bytu jste museli zdolat 194 schodů. Nejen tyto strasti a radosti Rodina Martinů prožívala… Časové prohlídky budou probíhat v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., a v neděli ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Více na www.cbmpolicka.cz