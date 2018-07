Janouškovo Ústí

Letošní 33. ročník JANOUŠKOVA ÚSTÍ proběhne ve dnech 10. a 11. srpna 2018. Jinými slovy: Dožili jsme se neuvěřitelných Kristových let. Nikdy by mě nenapadlo, že to je možné. Není v České republice mnoho tak dlouho trvajících festivalů jako je tento v Ústí nad Orlicí. Ohlasy od diváků i muzikantů a nezapomenutelné zážitky mě se všemi spolupracovníky po celá léta trvání festivalu vedly přes všechny těžkosti, komplikace a problémy k tomu, že stále nacházíme chuť pokračovat v této tradici. Jsem potěšen, že to ocenilo i vedení města. K pokračování mě loni zavázala Cena starosty města Ústí nad Orlicí, pana Petra Hájka, kterou mi na slavnostním večeru v Roškotově divadle v říjnu roku 2017 předal „za obětavou a neutuchající výdrž spojenou s přípravou a realizací více jak třiceti ročníků festivalu a za píseň Imaginární hospoda, která neodmyslitelně patří k městu Ústí nad Orlicí.“ Tato moje píseň se už před lety stala jakousi hymnou festivalu, kterou vždycky festival otvíráme. Dalším souvisejícím oceněním bylo i mé zařazení mezi Tváře města – kalendáře pro rok 2018 s dvanácti osobnostmi, které mají spojitost s Ústím nad Orlicí.

I touto cestou bych chtěl jménem našeho festivalu poděkovat za podporu městu Ústí nad Orlicí a dále Pardubickému kraji, Nadaci Život umělce a mnoha místním i regionálním firmám, jejichž loga uvádíme na jiném místě. A samozřejmě i mediálním sponzorům, kteří o naší akci dávají vědět divákům.

Dramaturgie letošního ročníku se opět odvíjela od toho, koho jsem při různé spolupráci během roku potkal, nebo kdo se mi líbil či líbí a už tu dlouho (nebo ještě nikdy) nebyl.

Co jsme tedy letos pro naše příznivce připravili: Opět navazujeme na předloňský pokus akcí na nádraží v Ústí nad Orlicí Koncertem pro Starou dámu, a to v pátek 10. srpna 2018 ve 14.00 hodin na letohradském nástupišti. Pokusíme se Starou dámu, jak budovu nazvala paní režisérka Olga Sommerová, trochu kulturně rozhýbat. Vystoupí skupina Bluegrass Revival, kolem 16. hodiny Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem, Láďa Zítka a další.

Pro trampy a železniční výletníky: Z nádraží lze do Cakle přijet Letohraďáčkem v 18:48 jednu zastávku do Dolních Libchav za tři minuty a projít se kousek podél řeky do Cakle. Pokud byste zapomněli vystoupit, projedete kolem areálu Cakle a zastavíte až za 7 km a zpět se budete dostávat svízelně.

Letos se festival v Cakli koná týden před Ousteckou poutí. Po několika letech se vždycky skočí o týden dozadu, neboť se v kalendáři každoročně o den, v přestupném roce o dva dny dopředu posunuje.

PÁTEK 10. SRPNA 2018 v 19.30 hodin

Páteční večer v Cakli odstartuje naše moderátorská souzrozenecká dvojice Slávek Janoušek a Franta Urbanec jako každoročně písní Imaginární hospoda. Pokaždé dostane první kapela úkol píseň nastudovat a pak se bez zkoušení rovnou zahraje. Letos ji provedeme s úvodní kapelou, která se v této pozici vyskytla už před dvěma lety, takže to jen oprášíme.

TONY JOCH A PŘÁTELÉ - parta z nedalekých Svitav. Tony se obklopil hudebníky, kteří hrají i v jiných svitavských sestavách (Do větru, s Frantou Černým z Čechomoru atd.), jejich písně znějí folkrockově a vycházejí z hudební oblasti, v níž se pohybuje třeba brněnský Kamelot. Aktuální CD La dolce vita, na něm host Roman Horký. (www.tonyjoch.cz)

DIVOZEL - následovat bude živočišná skupina ze Slovenska, kterou jsem naposled viděl dva roky po sobě na Lodenici v Piešťanech a bosorky v kapele publikum zcela uhranuly. Kapela Divozel je od roku 2004 slovensko-české uskupení hrající na pomezí akustické hudby, folku, šansonu a ostatních žánrů. Sami to charakterizují jako emocionální všehochuť. Vydali tři alba: Divozem, Divadlo a Tak už jsme tady. Takže ano: jsou konečně tady, užijte si je! (www.divozel.com)

JARRET - po letech opět přijíždí liberecká folkrocková skupina. Loni nás pozvali na svůj Vánoční koncert jako své hosty a moc se nám u nich líbilo. Pohodová muzika, krásné písně, skvělá aranžmá, srdcařské výkony. Kritici o nich říkají, že jsou stylově nezařaditelní. Podle nich jde „o pouhé respektování textu s absencí strachu použít při aranžování jakékoliv prostředky“. (www.jarret.cz)

NEZMAŘI - závěr prvního večera bude patřit budějovické partě, která slaví 40 let svého trvání. Pojem na české hudební scéně. Potkáváme se léta na festivalech po celé republice a za tu dobu jsme je poznali jako příjemné srdečné lidičky, oplývající suchým až anglickým humorem v nezaměnitelné podobě. Jim Drengubák, Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč a paní zpěvačka Šárka Benetková. Umí zahrát pro trampy, ale velmi často hrávají s různými symfonickými tělesy. (www.nezmari.cz)

Po programu se jako obvykle posedí a pozpívá.

SOBOTA 11. SRPNA 2018 ve 13.00 hodin

ODPOLEDNE PRO DĚTI - DIVADLA, PÍSNĚ, HRY, SOUTĚŽE, HOROLEZECKÁ STĚNA

DODIVADLO - MILAN ŠŤASTNÝ: DOBROKABARET - autorské představení složené ze scének, krátkých pohádek a písniček autora scénáře i písniček Milana Šťastného z Dobroslavic na Ostravsku, prověřeno dětmi. (www. dovadej.cz)

Pak se bude hrát a soutěžit o drobné ceny a cukrlata, bude spousta her, atrakcí, střelba z luku, poleze se po úchytech na horolezeckou stěnu a tak. A potom zas písně, kdo rád zpívá!

SLÁVEK JANOUŠEK a LUBOŠ VONDRÁK - písně z CD KOŤATA, DUŠIČKY, TETOVANÁ TETA - za poslední léta jsem postupně vydal tři dětská CD a vydatně je i obehrál dětem v mateřských školkách a na 1.stupni základních škol. Tak vybereme zejména ty sborově zpívací.

DIVADLO HARMONIKA - MAREK VOJTĚCH: O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI

Autor Marek Vojtěch, pražský muzikant, komediant, výtvarník, nepřehlédnutelný harmonikář, písničkář mocného hlasu, člen Textové dílny, velmi plodný a briskní textař přijíždí opět do Cakle jako Divadlo Harmonika s další svou novou pohádkou. (www.divadloharmonika.cz)

OD 17.00 začíná večerní blok. Zahájí ho:

SMS - skupina Martina Schulze, alias Krátké textové zprávy z Liberce, je projekt kytaristy a zpěváka skupiny, který je zároveň autorem převažující většiny skladeb. Martin Schulz, dnes známý i jako politický komentátor a dříve ze svého působení v československé (později české) redakci Rádia Svobodná Evropa, hrával před svou emigrací už v sedmdesátých letech písničky po klubech a hostoval např. pod smyšlenými jmény na koncertech Vladimíra Merty. Některé texty, jež se na současné desce Krátké textové zprávy objevují, pocházejí z té doby. Přijde mi vždycky velmi zajímavé poslechnout si písně někoho, koho člověk zná z úplně jiných souvislostí.

MELDA a spol. - písničkář, vítěz Pardubického oblastního kola Porty. Melda je postarší pán, který s krásným plíhalovským kytarovým doprovodem postupně dokončuje jednoduché folkové písničky, které léta ležely v šuplíku, a občas k nim přidá i nějakou novou. V boskovické rockové kapele Třetí zuby hraje Melda klávesy, v ní působí i jeho dlouholetý kamarád a spoluhráč Milan Novotný, nyní skromně schovaný za slůvkem spol., který do písní vnáší krásné tóny několika akustických kytar.

BOKOMARA - skupina z Kobeřic u Brna vedená léta kytaristou, zpěvákem a hráčem na foukací harmoniku Lubošem Javůrkem. Skupina se postupně vykrystalizovala v jednu ze stálic na české folkrockové scéně, kdy mimo jiné více jak 10 let doprovází zpěvačku Naďu Urbánkovou. Po celou dobu této spolupráce však tvoří svůj nezávislý repertoár. Vydali 10 alb, aktuální je CD Pro nikoho. (www.bokomara.cz)

SLÁVEK JANOUŠEK & LUBOŠ VONDRÁK, LÁĎA ZÍTKA - v hlavním večerním programu kromě našich nejznámějších písní našeho tria uslyšíte i některé nové z připravovaného posledního CD Tohle je vzkaz. V poslední době jsme se rozrostli na trio s foukací harmonikou, už nám chyběly dlouhé tóny.

IVAN HLAS TRIO - hlavním protagonistou letošního ročníku je Ivan Hlas se skvělými muzikanty, violoncellistou Olinem Nejezchlebou a virtuózním kytaristou Norbim Kovácsem. Uslyšíme Ivanovy skvělé hity, které si určitě i společně zazpíváme. Vydali už spoustu alb, aktuální je CD Krásnej dar. Chtěl bych ale upozornit, že Ivana si považuju i za jeho psaní. Je to skutečný spisovatel. Stojí za přečtení: Za barevným sklem, Jdeme na jedno...

MARIEN - závěr bude patřit pardubické skupině, proslulé svými krásnými interpretacemi osvědčených písní. V poslední době na mě udělaly jejich vokály velký dojem, muzikantsky kapela dozrála. A nejen to - ve skvělého textaře také dozrál jejich protagonista a autor Víťa Troníček. Letos jsem se tedy rozhodl, že neuděláme závěr tancovací, ale zpívací. Pojďte se svými hlasivkami k tomu konečku přidat.

Uvádět budeme opět s mým souzrozencem, panem advokátem Frantou Urbancem.

Celý festival zvučí pohodový tým Saši Nagye. Je možné, že zpívací konec proběhne už bez aparatury.

Na všechny návštěvníky, kamarády, známé a na děti se těší Slávek Janoušek a přípravný štáb.

Srdečně Vás zveme!

A ještě na závěr: Pokud by Vás zajímaly informace o Textové dílně Slávka Janouška či koncerty SJ, najdete je na www.slavekjanousek.cz.

Slávek Janoušek