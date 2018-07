Hlinecký folkový špekáček

Po roční odmlce je Špekáček zase zpátky a tentokrát dvoudenní. Těšte se na zajímavý program.

Vstupné: PÁTEK v předprodeji: 150 Kč PÁTEK na místě: 200 Kč PÁTEK děti do 150 cm a ZTP: 50 Kč SOBOTA v předprodeji: 250 Kč SOBOTA na místě: 300 Kč SOBOTA děti do 150 cm a ZTP: 80 Kč dvoudenní vstupenka (pouze v předprodeji): 350 Kč členové SPDH,z.s. PÁ/SO: 80/130 Kč Předprodejní vstupenky budou v prodeji od 11.6. do 24.7.