Marcus Aurelius - přednáška s filmem

Film s přednáškou

• Stoický filozof a císař

• Hovory k sobě

Marcus Aurelius je příkladem toho, že filozofie jako způsob života je výbornou volbou i pro toho, kdo je předurčen vládnout. Díky ní nejen zůstal dobrým a nezkaženým bohatstvím a mocí, ale po celý život rostl jako člověk i jako císař.

Vládl v těžké době, ale svým přístupem, laskavostí, ale i pevností a trváním na tom dobrém a prospěšném pomohl své říši proplouvat jen s malými ztrátami a minimálním vlivem na kvalitu života obyčejného člověka.

Hovory k sobě jsou intimními, ale o to cennějšími myšlenkami filosofa zapsanými do osobního deníku. Nikdy neměly být zveřejněny, ale děkujme za to, že byly.