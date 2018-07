Sculpture line Padubice

Pardubice - východočeské město ležící na soutoku řek Labe a Chrudimky. Další ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE, letos i v Pardubicích, Vám představí sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“, přímo v ulicích města. Kromě frekventovaných míst budete mít možnost jednotlivé sochy vnímat i v kontextu specifických, méně očekávaných a speciálně vybraných lokací.

Záměrem expozice je ozvláštnit a obohatit veřejný prostor, nabídnout nový pohled na Pardubice i na samotná umělecká díla, a to jak obyvatelům, tak i návštěvníkům města.

Zveme vás do ulic. Pojďte ven, vydejte se na cestu „sochařskou linkou“ a užijte si tuto unikátní letní výstavu nejen v Pardubicích, ale i v dalších městech České republiky.

Instalovaná umělecká díla budou nejen pěším dělat společnost skoro po celé čtyři měsíce. První socha byla do Pardubic přivezena již dnes, a to Kůň Jakuba Flejšara umístěný na Palackého třídě. Díla přitom budou ve městě k vidění do 27. září. „Rádi bychom naše ulice oživili a dali jim další, poznávací rozměr. Lidé tudy budou nejen procházet, ale cesta pro ně zároveň bude i jistým uměleckým zážitkem, aniž by kvůli tomu museli do galerie,“ podotýká primátor města Martin Charvát. A právě snaha přiblížit umění i těm, kterým se nechce navštěvovat galerie, je cílem celého projektu. „Naší hlavní myšlenkou bylo přiblížit díla současných umělců běžnému divákovi, široké veřejnosti. Vytrhnout umění z galerií a přinést ho za lidmi do ulic, doslova jim ho postavit do cesty,“ doplňuje primátorova slova ředitel festivalu Ondřej Škarka.

Projekt Sculpture line se letos koná již po čtvrté. Pro Pardubice je to však premiéra, která návštěvníkům i místním představí sochy Průzkumníků a Koně známého českého umělce Michala Gabriela, Velkého misionáře Jaroslava Koléška, Koně Jakuba Flejšara či objekt Compact Disc z dílny Stefana Milkova. „Dvě sochy přitom budou umístěny na ose přednádraží - Palackého třída, dvě díla budou k vidění na třídě Míru – na kulatém rohu a v Machoňově pasáži. Poslední, pátá socha pak bude instalována v parku Na Špici. Oživování veřejného prostranství máme v naší Strategii rozvoje kultury a kreativity. Cílem projektu je právě oživit centrum města o díla současných umělců a otevřít debatu o umísťování děl ve veřejném prostoru. Město podpořilo tento projekt ze svého rozpočtu dotací ve výši 500 tisíc korun,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že součástí programu budou i doprovodné akce v podobě komentovaných prohlídek, výstav obrazů či odborných konferencí na téma veřejných prostor.

Umístění soch:

Průzkumníci (Michal Gabriel) – fontána u hlavního vlakového nádraží

Kůň (Jakub Flejšar) – při ústí Havlíčkovy ulice na Palackého třídu

Velký misionář (Jaroslav Koléšek) – třída Míru – kulatý roh

Kůň (Michal Gabriel) – Machoňova pasáž

Compact Disc (Stefan Milkov) – park Na Špici

PALACKÉHO TŘÍDA

roh Palackého tř. a Havlíčkovy ulice, Pardubice

KŮŇ

JAKUB FLEJŠAR *1980

OCEL

Kůň je v klasické sochařině nejčastěji zobrazovaným zvířetem. Na pomnících slavných vojevůdců je stavěn na jejich úroveň. To je nejen kvůli jeho důležitosti v boji, ale také díky jeho tvaru, kráse, sošnosti, pohybu a energii - to vše skloubit do nehybné plastiky bylo pro mne výzvou, která mne v době tvorby přiblížila mým předchůdcům (Josefu Václavu Myslbekovi, Bohumilu Kafkovi a dalším)

TŘÍDA MÍRU

tř. Míru , Pardubice

VELKÝ MISIONÁŘ

JAROSLAV KOLÉŠEK *1974

KARBON

Velký misionář je expresívním setkáním přírodního, lidského a technického prostoru. Tvarově se jedná o sochařsky cítěný a stylizovaný korpus vrtulníku s bičíkovitou, živě rozpohybovanou ocasní částí, zobrazující nositele informace. Socha je odkazem na mise, ať už vojenské či civilní, o kterých ještě netušíme, zda přinášejí ohrožení nebo záchranu. Plastika je také místem střetu a splynutí principů vzniku a zániku života – jejich vzájemné propojenosti. Aktivním prostorem sochy je země - terč, jako prazáklad, do kterého je implantován lidský prvek, přinášející oživení, osídlení, ale také zneklidnění. Socha může symbolizovat síly přetvářející životní prostor, a to především vnitřním napětím, vycházejícím z využívání paralel a kontrastů mezi technicistní a organickou morfologií.

PARK NA ŠPICI

Park Na Špici, Pardubice

COMPACT DISK

STEFAN MILKOV *1955

LAMINÁT

Socha vznikla v roce 2010 jako reakce na znepokojivou a vzrůstající závislost člověka na elektronice. Jakkoliv se člověk snaží (nebo se už ani nesnaží) „ukotvit se“ ke kořenům své existence (mohutná ruka směřující k zemi), zdá se, že technologie a závislost na nich mu v tom paradoxně brání (ruka vrostlá do disku), přičemž v prvním plánu má ve své formě socha působit jako oslava starého řeckého sochařství, tedy jako oslava člověka.

LETIŠTĚ PARDUBICE

Pražská 179, Pardubice

ADAM

STEFAN MILKOV *1955



Plastika Adam je předtuchou jakési nové bytosti. Reflektuje stále častěji se nabízející otázku, jaký může být osud civilizace, která stále více spoléhá na vývoj a zdokonalování umělé inteligence, jež má vlastně nahradit člověka ve všech ohledech.