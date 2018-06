Den dětí - Park Jana Palacha Svitavy

Zveme všechny rodiče s dětmi oslavit dětský den již tradičně do parku Jana Palacha. Středisko volného času Tramtáryje připravilo pro děti, ve spolupráci se svitavskými organizacemi, zš a mš, bohatý program. Změnou oproti předchozím ročníkům je tematické oblečení pro děti, v případě zájmu i pro dospělé. V letošním roce se park promění ve šmoulí vesničku. Cena hrací karty pro děti bude 30 Kč. V parku budou pro děti připravena stanoviště, na kterých mohou plnit rozmanité úkoly, za něž budou dostávat razítka a následně drobnou odměnu.

Další modifi kací programu je rozdělení stanovišť pro velké a malé. Na hlavním pódiu se vystřídají SVČ Svitavy a organizací města Svitavy se svým programem (akademie, divadelní představení…). V parku budou také stánky s občerstvením. Jako doprovodný program je v krytém svitavském bazénu poloviční cena vstupného pro děti do 15 let na jednorázové vstupné (netýká se rodinných pasů). Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo okolo třiceti svitavských organizací, kroužků, spolků, zš a mš. Poděkování patří všem, kteří věnují čas na přípravu i realizaci sobotního odpoledne. Srdečně zveme všechny rodiny, děti, prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví.