Den dětí - Atrium Palác Pardubice

Zveme vás do Paláce Pardubice, kde se od 29. do 31. května můžete setkat každé dopoledne s oblíbenou postavou Star Wars. Každé odpoledne se u nás můžete vyfotit s jednou z filmových postav oblíbeného filmu. Kromě toho najdete v obchodním centru i dvě sochy Stormtroopera a fotostěnu, u které si můžete udělat rodinné fotografie. Právě od úterka do čtvrtka si také můžete vyzvednout na infostánku centra hrací kartu, se kterou se zúčastníte pátečního soutěžního programu.

V pátek 1. června už bude čekat na děti i dospělé opravdu nabitý program! Moderované odpoledne od 14 do 17 hodin nabídne jak zábavu přímo na pódiu, tak i tři soutěžní stanoviště. Zasoutěžit si budete moci v různých disciplínách. O výhru se však nemusíte bát – Star Wars cenu vyhrává každý! Čekat na vás bude i airbrush tetování s logy Star Wars. Vyfotit se na Den dětí můžete i jako vaši oblíbení hrdinové – v Paláci Pardubice najdete půjčovnu autentických kostýmů. Ve fotozóně Star Wars vám to určitě bude slušet.

Program 1. června 14:00 – 17:00 hodin

14:05-14:15 DARTH VADER SHOW

14:20-14:40 SOUTĚŽE NA PODIU

14:45-14:50 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ LEIA

15:05-15:15 DARTH VADER SHOW

15:20-15:40 SOUTĚŽE NA PODIU

15:45-15:50 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ LEIA

16:05-16:15 DARTH VADER SHOW

16:20-16:40 SOUTĚŽE NA PODIU

16:45-16:50 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ LEIA

(*Změna programu vyhrazena.)

Doprovodný program:

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ Star Wars

FOCENÍ S HRDINY Star Wars

AIRBRUSH Star Wars

SOUTĚŽ V KOSTÝMECH Star Wars