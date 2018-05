Den dětí v parku Javorka - Česká Třebová

V pátek 1. 6. 2018 se bude konat již tradiční Den dětí v parku Javorka. Začátek akce je „u hříbku“ od 15:30 do 17:30 hod. V tomto čase můžete přijít kdykoli. Vstupné pro děti je 30,-Kč a 15,-Kč pro děti do věku 3 let, doprovod – zdarma. Pro děti připravujeme soutěže a plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.

V případě deštivého počasí se akce ruší.