Muzejní noc - Muzeum Českých drah Olomouc

Olomoucká muzejní noc zpřístupní obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Olomoucká muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který se koná v celé České republice. Pro účastníky bude připravena speciální autobusová linka Dopravního podniku města Olomouce.

MUZEUM ČESKÝCH DRAH V OLOMOUCI • 15.00–23.00

Táborská 4 • Olomouc • www.cd.cz/nostalgie • 20.00, 21.00, 22.00 jízdy parním vlakem z 1. nástupiště olomouckého hlavního nádraží s nejstarší provozní parní lokomotivou v ČR – 314.303, která letos slaví 120 let. (jízdné 30 Kč) • jízdy na stanovišti lokomotivy BN60 • prohlídka parních lokomotiv 464.202 a 534.0432 i ostatních strojů např. Bobiny E499.085, Hydry M286.0001, Sergeje T679.1529 nebo Pielsticka T466.0007 a dalších • snížené vstupné 25 Kč, děti do 10 let zdarma