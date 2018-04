Majáles v Prostějově

Tradiční studentská slavnost. Letos to bude velký!

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

13. SEZÓNA

KVĚTEN 2018

Pátek 4. května

12.00 PREZENTACE KANDIDÁTŮ NA KRÁLE MAJÁLESU – Nám. TGM (u muzea)

14.30 VYHLÁŠNÍ KRÁLE MAJÁLESU – Nám. TGM (u muzea)

19.00 AFTERPARTY - start: 19:00, The 27 Music Club, Školní ulice 27

Tradiční studentská slavnost. Letos to bude velký! Nezapomeňte pozvat své kamarády, ať si to všichni pořádně užijeme!

Letos se sejdeme mezi 11:00-11:20 v parku u lázní, následně se v 11:30 vydáme na průvod městem a cca po půlhodině budou následovat vystoupení škol a soutěžní kategorie pro kandidáty na krále Majálesu, předpokládaná délka je 60-90 minut.

hrají: Chilly Weather (folk-rock'n'roll), Dafman ft. Kobylka Drums (electroswing, house & breakbeat), DJ Malda (dance, dance, dance)

Pořádá Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov ve spolupráci s Divadlem Point a Městskou knihovnou Prostějov.

AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA.

