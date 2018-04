Ve čtvrtek 19. dubna se bude v Olomouci konat již čtvrtý ročník kultovní procházky vernisážemi XY 2018. Jedná se o společný projekt olomouckých nezávislých galerií pod záštitou PAFu, letos zaměřený na tvorbu bratislavských umělců.

PROGRAM:

16:00 | performance | Nóra Ružičková & Mária Štefančíková: Živý

kinoaparát | Letní galerie | Pekární 26

Maja Štefančíková a Nóra Ružičková pedagogicky působí v ateliéru

Obraz/zvuk/text a kontext na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od

roku 2012 spolupracují na výtvarných projektech. Žijí a tvoří v Bratislavě. V

rámci XY připravily inscenovanou situaci Živý kinoaparát.

„Vidí, ale nevie. Vedie, nechá sa zvádzať, a pritom zavádza. My ich pri tom

sledujeme, iní zas sledujú nás. Odohrá sa to, odohráme to. Kľúčové slová: žena a

muž, vášeň, zrada, podvod, tajomstvo, pohľad, film, aparát, predstava,

predstavenie, hra.“



17:00 | instalace | Jonatán Pastirčák & Adam Matej: Bu bu bu | Lomená

galerie | Denisova 30

Jonatán Pastirčák a Adam Matej aka Pjoni & Ink Midget si všeobecný respekt

získali nekonvenčním pojetím soudobých hudebních žánrů ve svém svébytném

koncertním podání. Jejich tvorba je specifická především experimentováním v

elektronické hudbě. V Olomouci dlouhodobě spolupracují s festivalem PAF, kde

účinkují zejména jako muzikanti a podílejí se také na hudební dramaturgii. Pro

Lomenou galerii vytvořili společný site-specific projekt, zvukovou instalaci, která

zasahuje do veřejného prostoru frekventovaného průchodu v centru Olomouce.



17:15 | výstava | Mira Gáberová: Studie | Vitrína Deniska | Denisova 5

Z širokého záběru výtvarných projevů slovenské umělkyně a kurátorky Miry

Gáberové vystupuje do popředí především tvorba videí a s nimi související

performativní situace. Držitelka Ceny Oskára Čepana za rok 2012 a kurátorka

alternativního výstavního prostoru Chladnička se v posledních letech soustředí

především na individuální performance, v nichž často vystupuje jako pasivní

účastnice, nechávající se ovlivňovat okolním prostředím. V tomto směru vynikají

její akce spojené s divadelní oponou, jež představuje zvláštní typ bariéry mezi

jevištěm a hledištěm, resp. umělcem a divákem, a tento princip bude

tematizován také v rámci instalace ve Vitríně Deniska.

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 7. 5. 2018

Otevřeno nepřetržitě

http://www.miragaberova.org



18:00 | videoloop | Dominika Koššová: S Valie | Galerie Monitor |

Univerzitní 3

VALIE EXPORT je rakouská výtvarnice známá svými tělesnými konfiguracemi ze

70. let, ve kterých svým tělem kopírovala části městské architektury. Dominika

Koššová je audiovizuální umělkyně, absolventka ateliérů Transpaxis Szabolcse

KissPála a Obraz/zvuk/text a kontext Nóry Ružičkové na VŠVU v Bratislavě. V

roce 2018 vyhrála druhý ročník soutěže pohyblivých obrazů Jiné vize SK s

performativním videem S Valie, v němž veřejný prostor, na nějž reagovala slavná

performerka, podrobuje reinterpretaci pohledem současné generace. Původní

černobílé fotografie konfrontuje skrze monitor počítače s architekturou webové

stránky, kterou prostřednictvím techniky klíčování přeměřuje, rekonfiguruje a

animuje vlastním tělem. Zahájí Vladimír Havlík.

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 1. 5. 2018

Otevřeno v otevírací době Konviktu: ve všední dny 8:00–22:00 hod

http://galerie-monitor.tumblr.com/



18:00 | instalace | Intermédia VŠVU Bratislava | CODEC | Unleashing

Screensaver | Ateliér intermédií | Univerzitní 3

Díky prostředkům moderní technologie mohou vznikat unikátní výstavní

prostory, jako je ScreenSaverGallery, virtuální galerie současného digitálního

umění, situovaná místně-specificky ve spořičích vašich obrazovek. Aktuálně v ní

probíhá mezinárodní výstava Unleashing Screensaver, participativní

kolaborativní projekt, jehož se se svými studenty zúčastnilo přes 45 pedagogů z

různých zemí, typů škol, vzdělávacích a kulturních tradic. Prostřednictvím

spořiče obrazovky vyjadřují svou osobní zkušenost, přístup či postoj k otázkám

estetického vzdělávání a zároveň ohledávají jeho potenciál jako edukačního

nástroje. V rámci XY je vystaven příspěvek studentů Katedry intermédií VŠVU v

Bratislavě, který připravili pod pedagogickou koordinací zakladatele

ScreenSaverGallery Tomáše Javůrka.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách

http://screensaver.metazoa.org/unleashing/.

S podporou PAF, ScreenSaverGallery a Teachers College, Columbia University in

New York.



18:45 | instalace | Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Kultové masky |

HROB | začátek průvodu u Konviktu

˥ ɸ ﷻ∏ ₾ ℗ ₪ ₰ࣨ ۝ ۩ ۵ ҉ ʘ ɸ Ȣ ♫ Ƿ Ʊ ¶ @ & ¤ $ Ɣ Ǽ § ʯ Ψ д ѽ ʢ Ϡ Ҧ۞ Ӝ

▲ ♥ ♀ ♂ ﻝ † ‰ ∑ ◊ Na předem neurčeném místě zhruba při západu slunce

představí umělecký pár Mitríková–Demjanovič fragmenty masek využívaných

blíže nespecifikovaným kultem v minulosti. Etnografická instalace „umělecké

keramičky“ a „doktora intermédií“ vydrží v hrobové jámě jen jeden den, poté se

variovaná přesune k měsíčnímu vystavení do XY-1 ◊ ∑ ‰ † ﻝ ♂ ♀ ♥ ▲ Ӝ ۞ Ҧ

Ϡ ѽ ʢ д Ψ ʯ § Ǽ Ɣ $ ¤ & @ ¶ Ʊ Ƿ ♫ Ȣ ɸ ʘ ҉ ۵ ۩ ۝ ₰ ࣨ ₪ ℗ ₾ ∏ ɸ ˥

Prezentace instalace: 19. 4. 2018, 19:00–20:00

Délka trvání výstavy: 20. 4. – 31. 5. 2018

Otevírací doba: ve všední dny 10:00–19:00



20:00 | výstava | Lucia Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země | Galerie

XY | Dolní náměstí 23/42

Lucia Gašparovičová absolvovala ateliér S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU v

Bratislavě, kde v současné době pokračuje v doktorandském studiu. Ve své

tvorbě se soustředí na situace a prostředí, které se na základě své všednosti

stávají neviditelnými, na fenomény činností opakujících se v daném čase, na

každodennost, časový aspekt skrze jeho zaznamenávání a transformování do

fyzické podoby.

„Hľadám pre mňa dostupné ekvivalenty vedeckých meracích zariadení

potrebných pre záznam, v ktorom sa stretáva statickosť obrazu - priestoru a

však dynamickosť - plynutia času.“

https://www.works.io/lucia-gasparovicova

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 31. 5. 2018

Otevírací doba: ve všední dny 10:00–19:00



20:00 | videoinstalace | Pattern Recognition | Galerie XY-1 | Dolní náměstí

23/42

Produkce videí autorů spjatých s Bratislavou souvisí především s VŠVU a jejími

dvanácti katedrami, které interdisciplinárně kombinují tradiční formy

uměleckého vyjádření s novými technologiemi. Ze svébytných vizuálních,

formálních, narativních či technologických uchopení se utváří dynamické vzorce,

v nichž nalézáme futuristické vize, sociopolitické komentáře k neutěšené tíze

současnosti, lidství či umění i hravé práce performerů využívajících vlastní těla k

trefným glosám.

Zastoupení umělci: András Cséfalvay, Mira Gáberová, Tsudoi Masuda, Juraj

Mydla, Viktor Šefčík, Zuzana Žabková

Délka trvání výstavy: 19. 4. – 29. 4. 2018

Otevírací doba: ve všední dny 10:00–19:00



21:00 | performance | Marína Abramovič po seba neupratuje: The Dictator

Decides | Divadelní sál | Dolní náměstí 23/42

Marína Abramovič po sebe neupratuje je skupina, která působí na umělecké

scéně od roku 2015. Ve své tvorbě specificky využívá svěží humor, pestrou

paletu výrazových forem a netradičních symbolů. Společným jmenovatelem

Maríniných dosavadních projektů je kromě jiného i snaha poukázat na vybrané

společenské fenomény. The Dictator Decides je další prací, která se pohybuje na

hranici divadla a performance. Důraz není kladen na děj či konkrétní následnost situací, ale spíše na celkovou atmosféru. Takto koncipované dílo může být vnímáno jako zenový zážitek, kdy není nutné hledat význam či smysl.



22:00 | DJ set | BZGRL | Vertigo | Univerzitní 6

Pod jménem BZGRL hudebník Adam Juraszek, narozený v Londýně, produkuje

rytmickou taneční hudbu plnou ostrého zvukového designu. BZGRL je v

současnosti usazený v Bratislavě a patří mezi nejzajímavější současné hudebníky

tamní scény. V klubu Vertigo představí svůj live set a ovládne afterparty XY.