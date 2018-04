Mezinárodní den památek na hradě Šternberk

V dubnu slavíme MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK. Státní hrad Šternberk připravuje u této příležitosti zajímavý víkendový program pro návštěvníky všech generací.

V sobotu 21 4. a neděli 22. 4. 2018 budou připravené speciální komentované prohlídky hradu s restaurátory. V prostorách hradu budou mimo průvodců připraveni odborníci, kteří návštěvníky seznámí s tajemstvím obnovy historického mobiliáře. Výklad bude zaměřen na historický nábytek, vitráže, kachlová kamna, tapiserie a technická zařízení – osobní výtah, strojovna. Návštěvníci tak uvidí konkrétní výsledky práce restaurátorů na mobiliáři hradu Šternberk. Součástí prohlídek bude i návštěva půdních prostor včetně strojovny historického výtahu.

Výklad průvodců bude rovněž rozšířen o informace z historie české diplomacie. Výklad nese název „Cesta tam a zase zpátky: Příběhy diplomatů na Šternberku“. Jedná se o rozšířené prohlídky hradu Šternberk, při kterých se návštěvníci dozvědí příběhy diplomatů, jejichž působení bylo spojeno s historií hradu Šternberk.

Na návštěvníky čeká po oba dny sleva na vstupné do hradu. Za cenu základního okruhu absolvují navíc zdarma i technický okruh „Od kuchyně po půdu“. Za vstupné zaplatí dospělé osoby 130 Kč, děti do 18 let, studenti a senioři 90 Kč a rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a tři děti činí 350 Kč. Hrad Šternberk bude otevřen od 10 do 16 hodin, kdy začíná poslední prohlídka.

Mezinárodní den památek nabízí zajímavý program po celý víkend 21. – 22. dubna 2018.

Těšíme se na vaši návštěvu.