Výstava historických vozů v Olympii Olomouc

OSLAVTE S NÁMI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Obdivujete veterány? My také.

Od 8. do 28. dubna budou v Olympii vystaveny historické vozy. Přijďte si prohlédnout předválečná auta, Velorex a Trabanty. A propó – víte, že Trabant loni oslavil 60 let?

Vraťte se s námi v čase

Prvorepubliková móda má své nezaměnitelné kouzlo. V sobotu 21. dubna ve 14 hodin stiskneme kouzelné tlačítko a přeneseme se v čase – a tím myslíme i vás. :-) V Olympii bude připravena půjčovna dobových šatů a vizážistka. Už cítíte tu atmosféru?

Akci bude moderovat Roman Pachta a zpěvem ji doprovodí sestry Havelkovy. Těšit se můžete na prvorepublikovou módní přehlídku a na památku se můžete zdarma vyfotit ve fotobudce.



Srdečně vás zveme a těšíme se, že se na tuto výpravu do historie vydáte s námi.