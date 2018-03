Málá čarodějnice, další známá večerníčková pohádka, na kterou se děti mohou těšit tentokrát v podání Divadla Scéna Zlín! Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, způsobí si tím pěknou polízanici. Nejenom, že ji odhalí a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, že má svého mluvícího havrana a spoustu dobré nálady! Délka představení: 60 minut