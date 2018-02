Hurá divadlo!

Chcete poznat, co obnáší proces vzniku divadla? V tvůrčích aktivitách se děti stanou diváky i aktéry, kteří budou stát u zrodu divadla. Vyzkouší si, co to znamená vstoupit do role, jednat v ní a ještě navíc se budou učit porozumět tomu, co mohou na jevišti v divadle vidět. (90 min.) Lektorka Jana Jurkasová.

Jana Jurkasová je absolventka Dramatické výchovy DAMU, Praha a bakalářského studia Speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii. Profesní zkušenosti získala jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ, i jako externí pedagog Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné školy herecké (předmět Tvořivá dramatika), v současné době působí v Divadle na cucky jako divadelní lektorka.