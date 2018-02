Jan Knap – dílo

Výstava v Galerii Synagoga.

Malíř, kreslíř, ilustrátor a grafik Jan Knap se narodil v roce 1949 v Chrudimi. Studoval stavební fakultu VUT v Praze. Poté v roce 1969 emigroval do Brazílie a následně do Německé spolkové republiky. V letech 1971 až 1972 studoval v Düsseldorfu, poté v letech 1972 až 1982 žil a pracoval v New Yorku. Studoval u slavného abstraktního malíře Gerharda Richtera.

V letech 1982 až 1984 studoval teologii v Římě. Od roku 1984 do roku 1989 žil a pracoval v Kolíně a poté do roku 1992 v Modeně.

Knapova díla zobrazují scény z Ježíšova dětství, často se zde objevují roztomilí andílci hrající na hudební nástroje. Atmosféra v Knapových malbách je idylická. Obrazy jsou umístěny v arkádové krajině nebo v idealizované východočeské krajině, kde Jan Knap strávil dětské roky. Všechny jeho obrazy vypráví nějaký příběh, jsou plné klidu, světla a čistoty.

Jan Knap je nejvýznamnějším představitelem moderního sakrálního umění. Jeho plátna na pozorovatele působí neuvěřitelnou zbožností a pokorou, které jsou také charakteristické pro samotného malíře.

Ve svém životě si Jan Knap vyzkoušel mnoho profesí, byl to americký voják, ilustrátor, čistič oken, číšník, ale také studoval teologii v Římě. Od roku 1985 vystavuje samostatně v Evropě i v Americe.

Od roku 1992 žije a pracuje v České republice a volně spolupracuje s Galerií Caesar v Olomouci.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 22. června 2018 v 17 hodin.