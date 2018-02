Současné školství v Šumperku

Ve spolupráci se všemi šumperskými školami pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku výstavu zaměřenou na prezentaci základního, středního, odborného, speciálního a uměleckého školství v Šumperku prostřednictvím „výstavních stánků“ umístěných ve Výstavní síni.

Za pomoci vyhrazeného prostoru se žáci a studenti 15 škol pokusí zmapovat historii, současnost i budoucnost své školy. Výstava je jedinečnou příležitostí ukázat široké veřejnosti učební pomůcky, studijní úspěchy žáků, vítězství v soutěžích, zajímavé projekty, to, na co jsou školy zaměřeny, zavzpomínat na minulost, charakterizovat přítomnost a podívat se i do budoucnosti.