EXISTENCE / EXISTENCE (2018) Nový soubor 13 fotografií o hledání sebe sama. O zmatcích našich životů, které stále neví kam chtějí patřit. Je to jistá zacyklenost, ve které vstupujeme do bludných kruhů, ze kterých pak hledáme cestu ven. Je to soubor existenciálních otázek kdo jsme, co chceme a kam vlastně směřujeme.

Víme to, nebo nevíme? A nejsme náhodou tak nějak ztraceni…? / The new series of 13 photos about self-seeking. About the confusions of our lives that still don’t know where they want to belong. It’s a certain cycle, in which we enter into the vicious circles, from which we then seek a way out. It’s a series of existential questions who we are, what we want and where we are heading. Do we know it or don’t we know? And aren’t we so a little bit lost…? O autorovi: Narozen v roce 1992 a pocházející z Uherského Hradiště.

Vystudoval obor Výrobní inženýrství na Fakultě technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zpočátku své tvorby, od roku 2010, se samostudiem věnuje výhradně analogové fotografii. Později pokračuje i s digitální fotografií a zabývá se černobílým procesem zpracování negativů i pozitivů. Po nějaké době se vrací zpět k analogové fotografii i jejímu klasickému zpracování. Základem jsou pro něj přírodní světelné podmínky, černobílý film a Zenit. Postupně začíná tvořit inscenované soubory s důrazem na koncept a myšlenku, což je vždy základním prvkem celého souboru. Nejčastějším motivem jeho tvorby je žena uprostřed syrové atmosféry. Ve svých souborech fotografií často uplatňuje minimalismus, metaforu, geometrii a kontrast společně se zrnem, na čemž si zakládá svůj rukopis.