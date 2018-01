Vůbec poprvé do českých zemí zamíří výstava, která se komplexně zabývá polskou abstraktní malbou. Návštěvníci Muzea umění Olomouc se tak mohou těšit od 19. dubna 2018 až na sto šedesát děl nejvýznamnějších polských umělců tvořících od čtyřicátých let 20. století až po současné autory. Výstava abstrakce.PL bude k vidění v Trojlodí Muzea moderního umění do 19. srpna 2018.

„Mezi těmito jmény by neměl zapadnout ani Tadeusz Kantor, autor známého výroku Abstrakce je mrtvá, ať žije abstrakce. Jeho široký umělecký záběr sahal od malby přes scénografii až k divadelní režii. Kantor je umělec minimálně celoevropského rozměru,“ připomíná kurátor Ladislav Daněk. Návštěvníci uvidí díla nejslavnějších polských abstrakcionistů. „Jsou to malíři jako Władysław Strzemiński, Jonas Stern, Jerzy Skarżyński, Marian Bogusz, Maria Jarema, Alfred Lenica, Aleksander Kobzdej, Tadeusz Brzozowski, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski, Stefan Gierowski, Wojciech Fangor, Roman Opalka, Jerzy Kałucki či Jan Pamuła a další,“ vyjmenovává některé z předních polských autorů Štěpánka Bieleszová. „Těžištěm výstavy budou díla zapůjčená z významných varšavských a vratislavských soukromých sbírek. Ty disponují díly těch nejvýznamnějších polských poválečných autorů,“ prozradila kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.

Na výběru děl se podílí mezinárodní tým kurátorů. Českou republiku a potažmo Muzeum umění Olomouc v něm zastupují právě Štěpánka Bieleszová a Ladislav Daněk. „Kromě nás jsou členy tohoto týmu francouzský expert na meziválečnou a poválečnou evropskou avantgardu Andrei Nakov nebo polská historička a teoretička umění Bożena Kowalska, která je autorkou řady odborných publikací. Polské historiky umění zastupuje také Barbara Ilkosz, která má na svém kontě například publikaci Zapisy przemian: sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała. Poslední, ale důležitou, členkou týmu je historička umění Beata Gawrońska-Oramus, která má mimo jiné na starosti celkovou koncepci tohoto opravdu náročného výstavního titulu,“ uvedla Štěpánka Bieleszová.

Není to první výstavní projekt Muzea umění Olomouc, který se zabývá polským uměním. „Na problematiku středoevropské poválečné kulturní historie se soustřeďujeme dlouhodobě. Jako jediná instituce v České republice také začleňujeme díla polských autorů do svých expozic,“ připomněla Štěpánka Bieleszová.