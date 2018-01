Krajina, stromy, portréty přátel, lidské tělo ale i hudba nebo mandaly, to jsou časté náměty tvorby přední české kreslířky – Inge Koskové. Ve svých dílech reflektuje především duchovní rozměr svých námětů. Odráží se v nich často její záliba v józe nebo hudbě. Průřez její životní tvorbou ukáže od 8. března nová výstava v Muzeu moderního umění.

„Inge Kosková věnovala většinu svého života kresbě a postupně se propracovala mezi naše nejvýznamnější kreslíře. Žije a tvoří v Olomouci, kde má tento výtvarný projev velkou tradici, dokonce se dá mluvit o fenoménu olomoucké kresby. Ona sama pak patří k jeho nejvýznamnějším představitelům,“zdůrazňuje kurátor výstavy Ivo Binder.

Ve své tvorbě se zabývá několika náměty. Mezi ty, které ji oslovily hned na začátku umělecké kariéry, jsou příroda a její proměny. „Reflexe přírody nemůže na naší výstavě chybět. U kresby Inge Koskové je ale důležité říct, že dávno opustila její veristické zobrazení a spíš ji zajímá to, co v nás náměty vyvolávají. To je to podstatné na jejím výtvarném jazyku. Pro její kresbu je také příznačné neustálé směřování ke zjednodušení, k minimalistickému pojetí. Je to pro ni výrazový prostředek meditačních úvah o životě a věcech, se kterými se v něm setkáváme,“ objasňuje Ivo Binder.