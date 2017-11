Dětský vánoční jarmark na hradě Šternberk

Vrcholem adventu na hradě Šternberk bude tradiční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční v sobotu 2. 12. 2017. Začátek je naplánován na 10 a konec na 16 hodin.

Výroba vánočních ozdob a dekorací, svícnů, svíček, malování na sklo či zdobení perníčků. To je jen krátký a neúplný výčet tvořivých dílniček, které budou pro děti i rodiče připraveny v rámci dětského jarmarku. Vše si budou moci návštěvníci osobně vyzkoušet a naučit se něco nového. Dílničky vedou profesionální i amatérští řemeslníci a umělci. Vstup na jarmark činí 30 Kč, děti do 3 let mají vstup zdarma. Jednotlivé dílničky se hradí samostatně.

V rámci jarmarku budou připravené Vánoční prohlídky hradu. Začátky prohlídek jsou vždy v celou hodinu, první v 10 a poslední v 15 hodin. Interiéry hradu jsou vyzdobené v duchu vánoc. Uvidíte historické betlémy, vánoční stromečky nebo dřevěné hračky. Při zakoupení vstupenky na prohlídku hradu je vstup na dětský jarmark zdarma.

Naplánujte si na sobotu 2. 12. 2017 návštěvu hradu Šternberk, kde se uskuteční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. Užijete si den plný tvořivých dílniček a pravé vánoční nálady. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstupné:

dětský jarmark: 30 Kč

tvořivé dílny se platí samostatně

Vánoční prohlídky hradu: