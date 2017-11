Voxel #popfolklortour

Voxel začíná novou hudební kapitolu: Už nechci přežívat, ale žít a poznat každej kout

Voxel, který tímto začíná novou hudební kapitolu, vypustil do světa k této písni i lyric video, na jehož spolupráci se podíleli Dalibor Cidlinský Jr. a Kosak’s design. Tento nový singl bude naživo představen na netradičním podzimním turné #PopFolklorTour, v rámci kterého navštíví zpěvák s Cimbálovkou celkem devět měst po celé České republice.

Voxelovi psal do nedávna texty k jeho písním výhradně textař a také písničkář Pokáč. Nyní však, podle jeho slov, nastal čas udělat změnu a texty k písním si psát sám. „Myslím, že za tu dobu co jsem v hudební branži, jsem právě teď dospěl do bodu, kdy cítím touhu tvořit nejen hudbu, ale i texty a dám tak lidem vědět myšlenky a pochody, které se dějí v mé hlavě. Prostě se chci znovu nadechnout a předávat lidem přesně to, co prožívám a vnímám,“ vysvětluje Vašek Lebeda alias Voxel.