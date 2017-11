Cocoman aka Adam Lanči / Fextap + Support

Adam Lanči aka Cocoman, snad nejznámější a nejaktivnější český reggae zpěvák a autor hitů Tak už to bal anebo Jedna láska, se po čtyčech letech vrací do Olomouce, kde v The Hunt Clubu představí písně z nové desky. Večer 1. prosince ho dále podpoří rapper Fextap a olomoučtí Djs Rezzna, Crackenn, You2 a Ras Svobey.