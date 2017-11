Malí noční dobrodruhové v pohybu

Co všechno se může stát, když je v noci tma? Taky se bojíte vystrčit nohu z pod peřiny, když se zhasne? A co takhle udělat z toho divadlo! Pohybová dílna, ve které se děti pokusí beze slov vyjádřit svým tělem noc, a co všechno se může v noci stát! Pomocí hry a jednoduchých zadání si každý dobrodruh zkusí najít svůj malý noční příběh a vyprávět ho beze slov ostatním. Velké dobrodružství s malým příběhem! Pohyb jako hra, hra jako pohyb! (90 min.)

Ondřej Jiráček

Herec, pedagog Jamu, moderátor a náruživý sportovec. Vystudoval činoherní herectví na Jamu v ateliéru Niky Brettschneiderové. Působí na volné noze. Hraje v Huse na provázku, v Národním divadle Brno, v divadle Feste, platformě DOK.TRIN, v Divadle na cucky a dalších. Několik inscenací spoluvytvářel jako pohybový lektor. Na Jamu učí akrobacii a pohybovou výchovu.