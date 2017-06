Den s Rychtářem: No Name + Sto zvířat + další

Léto v hlineckém pivovaru je už patnáct let spojeno s koncerty těch největších hvězd v rámci Léta s Rychtářem. Ovšem i na závěr této koncertní série pivovar otevře své dveře s programem pivních slavností Den s Rychtářem. Ten se odehraje v sobotu 2.9. a obohatí je interpreti No Name, Alkehol nebo UDG.

Historie dne otevřených dveří sahá až do minulého století a už tehdy měla velkou oblibu. S výstavbou koncertního prostoru hned vedle pivovarských budov dostala nový rozměr.

“Kromě programu na jinak nepřístupném nádvoří je možné zvát na slavnosti ty největší hvězdy právě díky velkému podiu v amfiteátru. Akce ale není jen o hudbě, samozřejmě se hosté mohou těšit na všechna hlinecká piva včetně výročního speciálu, degustace a oblíbené exkurze.” dodává Roman Jůn, obchodní ředitel pivovaru Rychtář.

Letos se hosté mohou těšit na koncerty ze dvou pódií. Po hlinecké kapele Day Dreams dostanou prostor na hlavním podiu oblíbení UDG, na které naváže kapela s převážně s pivní tématikou a oslavou pětadvacetiletého výročí Alkehol. Pak již dojde na legednární skupinu Sto Zvířat a slovenskou poprockovou hvězdu No Name. Celý program pak uzavře legendární Turbo.

Sto Zvířat Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock'n'rollového bandu Matěj Čech.