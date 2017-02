Otevíračka! 2017

Den otevřených dvěří spolku Jokes&Games plný zábavy a soutěží pro děti!



Spolek Jokes&Games otevírá své prostory pro veřejnost a Vy můžete být u toho! Zároveň si můžete užít spousty zábavy a legrace na stanovištích, které budou rozmístěny po celém domě. A co Vás přesně čeká? To už je překvapení. Každopádně to bude sranda!



Tak přijď a zažij zábavu, na kterou nezapomeneš!