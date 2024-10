Projekce filmu Hannah: Cesta ke svobodě (Hannah: Buddhism’s Untold Journey)

Dokumentární film „Hannah: Buddhism’s Untold Journey“ vypráví příběh o Hannah Nydahlové a dobrodružství spojeném s uváděním tibetského buddhismu na Západě. Film vykresluje divoké a idealistické kořeny Hannah za éry hippies v Kodani a následuje ji do hédonistického města Káthmándú, kde se v roce 1968 spolu s manželem Olem stali dvěma prvními západními žáky Jeho Svatosti 16. Karmapy – prvního vědomě se reinkarnujícího lamy Tibetu, člověka, který navždy změnil jejich život.

Dokument „Hannah“ odhaluje, jak je buddhistický ideál svobody, ve všech jeho podobách, aktuálnější dnes než kdykoli dříve a proč by všechno tibetské nemělo být automaticky považováno za svaté. Film získal řadu mezinárodních ocenění, mj. zvítězil v kategorii Cena diváků (ARPA 2014), v kategorii Nejlepší dokument (World Cinema London 2016) a další. Originální zvuk filmu EN s CZ titulky. Trailer filmu: http://www.hannahthefilm.com/en/ Promítání je součástí doprovodného programu putovní výstavy: Buddhismus Diamantové cesty 30 let v Česku, 50 let na Západě, kterou budete moci shlédnout od 14. 10. do 23. 10. v prostorech buddhistického centra Olomouc (Centrum buddhismu Diamantové cesty, Dolní náměstí 16) a doplní ji dvě přednášky, jedna ihned po vernisáži (v 18.00) v 19 hodin na téma Co je buddhismus Diamantové cesty, a druhá 15. října od 19 hodin na téma Meditace.

Více informací k výstavě najdete na webu: https://vystava.bdc.cz/olomouc/ Projekce filmu se koná 17 října 2024 v Muzeu umění, Denisova 47 v 19.00 hodin.