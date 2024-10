TELEGrowth - Otto Bohuš

TELEGrowth – zažijte s námi růst. Ve spolupráci s Na volné noze Roberta Vlacha přinášíme na podzim sérii přednášek úspěšných freelancerů a nezávislých profesionálů, kteří představí svou cestu a to, jak vyrostli na vlastních nohách. První, říjnové přednášky se ujme legenda českého copywritingu, učitel textu, tvůrce a bloger Otto Bohuš. Psaní se věnuje už celé čtvrtstoletí, kromě tvorby samotných textů o copywritingu bloguje, píše knihy, vydává newsletter a učí mladé textaře, jak psát, aby prodali sami sebe, své myšlenky, ale i svůj byznys. Je autorem dnes již legendární eknihy Pište jako copywriter.

V roce 2019 se stal finalistou soutěže Živnostník roku, do roku 2023 zakládá AI LAB, laboratoř umělé inteligence, kde zkoumá a sdílí možnosti využití AI nástrojů nejen v marketingu. V budoucnu dle svých slov plánuje „karbonizovat koksohydráty a akcelerovat moderáty.” Po přednášce následuje krátká debata, kde se můžete Otto Bohuše zeptat na cokoliv chcete. Je AI zabiják českých textařů? Jak dostat svůj článek ke statisícům čtenářů a jak se mstíme na dětech? To a mnohem víc vám zodpoví (když se ho na to zeptáte!) Otto Bohuš. Moderuje Kvido Lotrek. Změna programu vyhrazena.