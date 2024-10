Robert Vlach a Na volné noze Na cestě

Olomouc opět svolává volnonožce! Návštěvníci tak mají možnost vyzkoušet si práci v prostředí coworkingu (13 až 18 hod.) Neformální networking s jinými freelancery (kavárna a conference room, 13 až 18 hod.) Přivítání a prohlídka celého prostoru Telegraph (14:30) Debata o podnikání na volné noze (Robert Vlach + speciální host, 15:30 až 18:00). Čeká vás příjemná, přátelská a neformální atmosféra setkání.

Přijďte s námi strávit příjemný čas navazováním kontaktů s jinými profíky na volné noze, povídáním o podnikání a prací v inspirativním prostředí olomouckého coworkingu Telegraph. Účast je ZDARMA a nemusíte se nikam předem hlásit — stačí zakliknout účast na LinkedIn a dorazit v dobré náladě. Na volné noze Na cestě → Olomouc, Telegraph | LinkedIn TELEGRAPH je jedinečný inspirativní prostor v centru Olomouce, zaslíbený umění, práci a kreativitě. Zdejší coworking je součástí multifunkční budovy, kde najdete také (mini)kino, galerii, kavárnu, luxusní ubytování či různé prostory pro setkávání a přednášky.

NA CESTĚ je nový formát akcí pro freelancery pořádaný portálem Navolnenoze.cz ve spolupráci s místními komunitami a coworky. Cílem projektu je propojovat a podporovat nezávislé profesionály, představit výhody práce v coworkingu a zprostředkovat osobní sdílení kontaktů či know-how. Jde také o pokračování think-tanku Na volné noze v nové podobě neformálních debat o podnikání s Robertem Vlachem pro účastníky, kteří se budou chtít zapojit. Setkání se konají po celém Česku včetně krajských i menších měst.

Chcete-li dostávat pozvánky na další akce, přihlaste se k odběru našeho newsletteru: Navolnenoze.cz/newsletter ROBERT VLACH je přední evropský expert na podnikání na volné noze. Systematické podpoře freelancerů se věnuje od roku 2005 jako publicista, konzultant a zakladatel www.Navolnenoze.cz a www.Freelancing.eu. Je autorem mezinárodního bestselleru The Freelance Way (HarperCollins, 2022) s překladem do dalších 5 jazyků. Česky kniha vyšla pod názvem Na volné noze v Melvilu a prodalo se jí přes 20.000 výtisků. Změna programu vyhrazena. https://navolnenoze.cz/novinky/na-ceste-podzim-zima/