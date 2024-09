Zvláštní uvedení: Ghost in the Shell

V rámci festivalu vám chceme představit nejen architekturu minulosti a současnosti, ale také náhled do budoucnosti. Příkladem takového nahlédnutí je anime snímek Ghost in the Shell z roku 1995, který zobrazuje antiutopické Japonsko budoucnosti, kde se lidé potýkají s novými technologiemi, například umělou inteligencí. Díky pokročilým technologiím má každý člověk implantáty, které mu usnadňují život. Umožňují však také tzv. „brain hacking“ a jiné trestné činy, které s ním přímo souvisejí.

Kdo za tím vším stojí a v čem je jeho jednání zlovolné? To se dozvíte v cyberpunkovém filmu Ghost in the Shell, který byl zpracován dle mangy Masamuneho Širóa z konce 80. let. Masamori Ota (*1961), známější pod svým literárním jménem Masamune Širó, je japonský mangaka nejznámější pro svou mangu Ghost in the Shell, která byla následně přenesena do anime filmů, televizních seriálů, hraného filmu a několika videoher. Je také klíčovou postavou ve vývoji cyberpunk estetiky. Mezi jeho další počiny patří Appleseed Saga: Ex Machina (2007), nebo Kókaku kidótai: Stand Alone Complex (2002) české titulky Animovaný / Akční / Sci-Fi / Thriller Japonsko, 1995, 82 min Režie: Mamoru Ošii Změna programu vyhrazena.