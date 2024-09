Němý film + živá hudba: Kabinet doktora Caligariho + Marek Holan

Zákeřný doktor Calligari provádí děsivé experimenty na lidech. Se svým poslušným sluhou somnambulem páchá záhadná zvěrstva zahrnující náhlá úmrtí a zdánlivě nadpozemské úkazy. Klasický snímek německého expresionismu od Roberta Wieneho z roku 1920, měl obrovský vliv na další filmovou tvorbu po celém světě… tehdejší diváci jej vnímali jako veskrze děsivý. Němý film bude doprovázen živou hudbou v podání multiinstrumentalisty a člena kapely kapely Ziegler – Marka Holana. Robert Weine (*1873), režisér němých filmů a herec židovského původu, se proslavil zejména hororem Kabinet doktora Caligariho, který je základním kamenem německého expresionismu v kinematografii.

Z jeho dalších snímků můžeme zmínit horor Genuine (1920) nebo adaptaci Zločinu a trestu Fjodora Michajloviče Dostojevského nazvanou Raskolnikov (1923). S ústupem expresionismu a objevem zvuku ve filmu na konci 20. let 20. století jeho sláva pohasla. Během rozšíření nacismu v Evropě odešel do Spojeného království a posléze do Francie, kde spolupracoval také s Jean Cocteauem a kde před začátkem druhé světové války také zemřel. Z Prahy přijede udělat hudební doprovod multiinstrumentalista Marek Holan.

české titulky Drama / Horor / Fantasy / Mysteriózní Německo, 1920, 71 min Režie: Robert Wiene Změna programu vyhrazena.