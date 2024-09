Komentovaná prohlídka výstavy Flotsam & Jetsam: Jake Chapman

Součástí Telegraph Film Festivalu bude jako vždy také komentovaná prohlídka aktuální výstavy Telegraph Gallery Flotsam & Jetsam britského umělce Jakea Chapmana. Výstavou nás netradičeně neprovede kurátor výstavy, ale umělec, který se tvorbou autora výstavy a také dua Chapman Brothers inspiruje. Dante Daniel Hartl bude kromě komentáře k výstavě představovat také svoji autorskou tvorbu a setkání završí workshopem na pomezí happeningu. Dante Daniel Hartl (*1994) je vizuální umělec se svébytným postkonceptuálním přístupem.

Ačkoliv studoval v ateliéru Malby na pražské UMPRUM, jeho tvorba je charakteristická spíše prostorovými objekty, experimentováním s netypickými materiály a jejich vlastnostmi. Často pracuje v sériích, ve kterých klade důraz na silný myšlenkový základ, protkaný nádechem dekadence a pro něj typickým černým humorem. Záměrná provokace je pro autora nástrojem, jak okamžitě získat pozornost diváka. Otevírá tak dveře hlouběji do příběhů jednotlivých děl, ve kterých jako by obnažoval realitu od povrchnosti a přetvářky. Poukazuje tak na skutečnost, že vše není takové, jaké se mnohdy snaží být. Dantova umělecká reflexe je vystavěna na bázi široké škály tematických motivů a nesporné odvaze překračovat konvence i hranice běžného výtvarného počínání. Do svých uměleckých procesů aplikuje readymade, a tudíž svá díla tvoří i z pečlivě selektovaných, ale již existujících předmětů i artefaktů. Výrazy flotsam a jetsam označují v angličtině téměř totéž – na hladině plující trosky. Pocity tísně a kulturní vyprázdněnosti jsou ústředními prvky výstavy současného britského umělce Jakea Chapmana v Telegraph Gallery. „Troskami”, které zahrnují třeba i auto Trabant z dob komunismu, vás provedou naši kurátoři. Jake Chapman (*1966) se do povědomí mezinárodní umělecké scény dostal na počátku 90. let v Londýně jako člen hnutí YBA (Young British Artists). Od roku 1991 spolupracoval se svým bratrem Dinosem Chapmanem a společně vytvořili řadu ikonických děl, například velké sklolaminátové figuríny deformovaných dětí, parafráze děl Francisca Goyi a Williama Hogartha, série „vylepšených“ akvarelů Adolfa Hitlera nebo velkolepou instalaci Peklo ze zmrzačených figurek vojáčků, které anglický kritik umění Brian Sewell označil za první významné umělecké dílo jednadvacátého století. Od roku 2020 se bratři vydali každý svou vlastní cestou. Jake se nyní mimo jiné věnuje i filmové a literární tvorbě. Změna programu vyhrazena.