Česká premiéra: Monumentomania

Jak monumenty a pomníky ospravedlňují válku, násilí a zločiny? Jak formují naše kolektivní vědomí a hodnoty? Co lidstvu vůbec dalo stavění památníků? Nejen těmto otázkám se věnuje filozoficko-dokumentární snímek Monumentomania, zpracovaný mladým žurnalistou Vityou Vilisovem, který věnoval několik let nezávislé rešerši na toto téma. Mezi jeho další práce patří HOW LONG IS THE WAR o dopadu války na naši společnost a lidskou identitu nebo performance IL GRANDE DOLORE / great grief, která se, jak už název napovídá, věnuje truchlení během válečných období. Vitya Vilisov je nezávislý výzkumník, novinář, kurátor a producent mezižánrových projektů.

Zaměřuje se také na XR/AR, což bychom mohli souhrnně nazvat jako rozšířenou či přidanou realitu, a tyto metody aplikuje do svých digitálních děl. Mezižánrovost nebyla zmíněná bez důvodu - Vilisov je také autorem dvou esejistických knih „Po lásce. Budoucnost lidské intimity” a „Všichni toho máme plné zuby. Jak se divadlo stalo moderním a my jsme si toho nevšimli”. Působil také jako vyučující v divadle Part Academy a KARO Art Cinema.

české titulky dokumentární Rusko, 2024, 60 min Režie: Vitya Vilisov