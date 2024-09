Zahájení TEFF 2024 a film Ještě nejsem, kým chci být

Underground bývalého Československa, focení pro japonské módní domy i útěk do západního Berlína. Po slavnostním zahájení, kde se můžete těšit i na welcome drink, uvedeme na plátno dokumentární portrét Libuše Jarcovjákové „Ještě nejsem, kým chci být”. Tuzemský snímek, režírovaný Klárou Tasovskou, sklidil ovace na Filmovém Festivalu v Karlových Varech a zkoumá život legendární české fotografky skrze její osobní deníky. Libuše Jarcovjáková (*1952), je česká fotografka a pedagožka, jejíž dílo se stalo významným svědectvím o společenských změnách v České republice. Po studiích na FAMU a emigraci do Berlína se vrátila do vlasti a začala intenzivně dokumentovat život kolem sebe. Její fotografie, často intimní a osobní, zachycují nejen portréty, ale i sociální a kulturní kontext své doby.

Od snímku pražského T-Klubu přes dokumenty o vietnamské komunitě až po autoportréty – její dílo je pestrou mozaikou životních zkušeností. Jarcovjáková se stala jednou z nejvýznamnějších českých fotografek a její práce je pravidelně vystavována v zahraničí (New York, Berlín, Arles). Nyní jako vedoucí ateliéru fotografie na Západočeské univerzitě v Plzni předává své zkušenosti mladší generaci. Klára Tasovská (*1980), režisérka a scénáristka vystudovala obor monumentální tvorba a nová média na AVU v Praze, kde debutovala svým filmem Rekonstrukce (2007). Dále pokračovala studiem dokumentární tvorby na FAMU, zatímco s Lukášem Kokšem natočila celovečerní film Pevnost oceněný jako nejlepší český dokument na MFDF Jihlava. Podílela se také na povídkovém filmu Gottland, představujícím svérázné osudy osobností první poloviny 20. století - milenecký vztah herečky Lídy Baarové s Josephem Goebbelsem, příběh létajícího spisovatele ve službách STB Eduarda Kirchbergera i baťovskou ideu pásové výroby. Nejnovějším snímkem věhlasné české dokumentaristky je „Ještě nejsem, kým chci být”, při jehož tvorbě Klára prošla bezmála sedmdesát tisíc fotek Libuše Jarcovjákové. dokumentární Česko / Slovensko / Rakousko, 2024, 90 min Režie: Klára Tasovská Změna programu vyhrazena.