Olivier de Sagazan – Transfiguration

Čtvrtý ročník Telegraph Film Festivalu s podtitulem Transfigurace uvádíme stejnojmennou performance francouzského umělce Oliviera de Sagazan, který si v roce 1998 splnil sen nejednoho tvůrce – vytvořil dílo, které se stalo ikonickým a získalo mu celosvětový věhlas. Transfiguration bylo představeno ve více než pětadvaceti zemích a teď míří k nám do Olomouce!

Olivier de Sagazan (*1959) je francouzský performer, sochař, malíř a tanečník, který svou cestu k umění nalezl skrze prvotní studium biologie. Ačkoli se formálně uměleckým oborům neučil, Olivierova fascinace organickou realitou a vším, co činí z žijících forem to, čím jsou, ho dovedla na rozcestí mnoha oborů, kde se sám stává personifikovaným obrazem. Mezi jeho nejznámější performance patří TRANSFIGURATION, LA MESSE DE L’ NE nebo NOUS SOMMES DE LA TERRE, ve kterých neprochází metamorfózou sám, nýbrž s celým divadelním sborem. Proměnit se může cokoliv… zakuklená housenka v překrásného motýla, nebo překrásná realita v noční můru z jiného světa. Kterou možnost si u nás Olivier vybere? TRANSFIGURATION Performance 50 minut Olivier de Sagazan Věkové omezení 15 let. Není součástí akreditace FESTIVAL PASS.. Změna programu vyhrazena.