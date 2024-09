Sci-fi film festival Future Gate: Krátké filmy od iShorts. Sedm těch nejlepších krátkých sci-fi filmů z výběru dílny iShorts.11. ročník největšího festivalu science fiction filmů ve střední Evropě Future Gate proběhne na podzim v 8 městech České a Slovenské republiky. Vůbec poprvé v Olomouci! Těšit se můžete opět na soutěž filmových novinek, sekci legendárních filmů, dokumentů a krátké filmy. Filmový program doplní hosté ze světa filmu i vědy a spousty doprovodného programu.

Balada o Maddogu Quinnovi (The Ballad of Maddog Quinn) (Nový Zéland) Režie: Matt Inns | Producent: Matt Inns | Hrají: Maggie Pirie, Jed Brophy, John Bach | Rok výroby: 2022 | Délka: 15 min. | Hraný film Psanec rozpoutá peklo v celém pouštním dystopickém Státě svou výpravou za záchranou toho, co je mu nejcennější. Cela (Cell) (Velká Británie) Režie: Paul Holbrook | Producenti: Paul Holbrook, Sascha May | Hrají: Laurence Saunders, Livvie May, John Lomas | Rok výroby: 2017 | Délka: 10 min. | Hraný film Válečný zajatec se probudí v nacistické cele a zjišťuje, že se stal pokusným zvířetem v krutém psychologickém experimentu, kde nic tak, jak se zdá. Čerstvý vzduch (New Air) (Čína) Režie: Leo Lee | Producent: Joan Xu | Hrají: Myryl Angeline Caccam, Léa Le limantour, Elizabeth Turner | Rok výroby: 2022 | Délka: 9 min. | Hraný film Matka s dcerou se ocitnou na cizí planetě ve vzdálené galaxii s velice omezenými zdroji. Obě bojují o přežití v nejdrsnějších podmínkách nového světa. Jak daleko dokáže lidstvo zajít, aby zapustilo nové kořeny v nepřátelském prostředí? Jiskra (The Spark) (Itálie) Režie: Marco Pavanello | Producent: Marco Pavanello | Hrají: Josue Rivera | Rok výroby: 2023 | Délka: 12 min. | Animovaný film Lidstvo je dávnou minulostí. Po apokalyptické válce objeví člen armády robotů, kteří mají za úkol najít novou naději na život, tajemnou mapu. Kousek života (Slice of Life) (Chorvatsko) Režie: Luka Hrgovic, Dino Julius | Producenti: Luka Hrgovic, Dino Julius, Rachele Wiggins | Hrají: Luka Hrgovic, Anton Svetic, Ivica Pusticki, Emilija Habulin | Rok výroby: 2019 | Délka: 25 min. | Hraný film Příběh drogového dealera, který se snaží změnit svůj život, ale ocitne se vydán napospas osudu, když narazí na policistu s vlastním zájmy. Prostor k životu (Lebensraum) (Německo) Režie: Hannes Maar | Producenti: Philipp Gysin, Hannes Maar | Hrají: Maximilian Held, Luis Heutling, Simon Kirschner | Rok výroby: 2023 | Délka: 15 min. | Hraný film Prostor k životu je dystopické komorní drama. Marie Kaufmannová se dostavila k neobvyklému pohovoru, který rozhodne nejen o jejím osudu. Webcam (USA) Režie: Nick Delgado | Producenti: Begoña Castillo, Nick Delgado, David Server | Hrají: Ramiro Cazaux, Krystal Ellsworth, Dichen Lachman | Rok výroby: 2024 | Délka: 16 min. | Hraný film Po ničivé přírodní katastrofě je James Mann posledním člověkem na Zemi. Uvězněný v bunkru je jeho jediným společníkem loajální robot WebCam. James je zdrcený, sám a připravený vše vzdát... dokud WebCam nezachytí záhadný přenos, který vše navždy změní. české titulky Změna programu vyhrazena.