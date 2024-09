Sci-fi film festival Future Gate + Věda ve filmu JINÉ TĚLO a přednáška o kyberbezpečnosti. Žijeme v době, kdy videa nebo snímky vytvořené umělou inteligencí jsou již k nerozeznání od pravých. V dokumentárním snímku Jiné tělo narazíme na pojem a zároveň závažný problém, který vám může v některých případech i zničit život – pomocí umělé inteligence a zneužití vaší identity lze vytvořit dokonalá pornografická videa a to zcela bez vašeho vědomí (tzv. deepfake pornografie). To se ve snímku stane i studentce vysoké školy, která se vydá na strastiplnou cestu do temného světa technologie deepfake, aby našla odpovědi, spravedlnost a očistila svou pravou identitu. Film bude doplněn přednášku Miroslava Homera z Univerzity Palackého v rámci společného cyklu Věda ve filmu! české titulky Another Body Dokumentární USA, 2023, 80 min Režie: Sophie Compton, Reuben Hamlyn 11. ročník největšího festivalu science fiction filmů ve střední Evropě Future Gate proběhne na podzim v 8 městech České a Slovenské republiky. Vůbec poprvé v Olomouci! Těšit se můžete opět na soutěž filmových novinek, sekci legendárních filmů, dokumentů a krátké filmy. Filmový program doplní hosté ze světa filmu i vědy a spousty doprovodného programu. Změna programu vyhrazena.