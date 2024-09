Zveme vás na mezinárodní putovní výstavu, která představí historické milníky buddhismu Diamantové cesty v České republice a v zahraničí. Dozvíte se, proč je tibetský buddhismus školy Karma Kagjü na Západě tak oblíbený.

Letos je to přesně 30 let, co bylo otevřeno první centrum buddhismu Diamantové cesty v Česku. A je to již půl století, kdy Ole a Hannah Nydahlovi, první západní žáci 16. Karmapy, začali zakládat meditační centra na Západě. Díky jejich neúnavné aktivitě se k nám dostala buddhistická učení stará 2,5 tisíce let ve své autentické podobě. Učení tibetského buddhismu se podařilo přeložit a představit modernímu světu. Buddhismus Diamantové cesty se stal praktickým nástrojem pro práci s myslí a Lama Ole Nydahl má dnes tisíce žáků v Evropě, Americe i jinde ve světě.

Zdroj fotky: fb Výstava Buddhismus Diamantové cesty Olomouc