Už nevídaných 20 let tahle partička objíždí české i zahraniční kluby a festivaly, přestože jsou teprve čerství třicátníci. Jak je to možné? Hrají spolu od dětství. A na sehranosti téhle kapely je to pořádně znát. Mezitím se ze všech jejích členů stali "profíci", které můžete vidět hrát s "velkými" kapelami, jako jsou Sexy Dancers, Čechomor, Vltava, Kateřina Marie Tichá a dalšími.

Jejich koncert je cesta kolem hudebního světa, svojí barevnou, instrumentální muzikou vyprávějí příběhy, které vás strhnou.

Behind the Door je instrumentální sexteto, se dvěma dechovými nástroji v čele, barevně zajímavou kombinací flétny a saxofonu. Jejich tvorba čerpá snad ze všech zákoutí hudby - nejčastěji jsou v ní slyšet inspirace fusion, latinjazzu, moderního jazzu, ale i smooth jazzu, nebo dokonce popu, folku, rocku, nebo vás může překvapit melodie velmi blízká vážné hudbě. Hudba kapely Behind the Door je cesta kolem hudebního světa a především instrumentální vyprávění příběhů. Přitom ale jejich hudbě nechybí mimořádně důležité a málo slyšené koření, kterým je humor.

Kapela celých 20 let účinkuje pravidelně v klubech v Česku, Slovensku i v Polsku. Má za sebou turné po Pobaltí, kde si zahrála koncerty ve všech hlavních městech. Vystoupila také na prestižních festivalech jako jsou Colours of Ostrava nebo Prague Proms. Nahrála čtyři studiová alba, za to poslední, vydané v prosinci roku 2020, získala cenu Jantar v kategorii Kapela roku 2020

Ladislav Muroň - příčná flétna / flute

Ondřej Klímek - saxofon (tenor, soprán) / saxophone (tenor, soprano)

Radim Přidal - kytara / guitar

Ondřej Valenta - piano, klávesy / piano, keyboard

Lukáš Čunta - baskytara / bassguitar

Matěj Drabina - bicí / drums