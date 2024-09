Míša Růžičková: Strašidel se nebojíme

Nejdříve si řekneme, aby to bylo všem jasné, že strašidla neexistují. Ale to už určitě víte, že? V tomhle písničkovém pořadu vás Míša Růžičková vezme na různá místa, kde trošku straší, ale je to jenom jako.

Budeme si na strašidla jen hrát. Tak třeba v písničce Máme doma obludu vylezeme na strašidelnou půdu. Vydáme se na strašidelný hrad mezi Strašidla, do černého lesa na Strašidelný rej, na tajemný hřbitov mezi Příšery, Myši a žížaly. Také potkáme Bubáky a Brouky, ale my už víme, že strašidla neexistují. Jsou jen v pohádkách. Na našem hradě sice straší Bílá paní, ale i ona byla kdysi krásná Princezna. Tak se nebojte a pojďte si se mnou zpívat! Těší se na vás Míša

Délka představení je přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko. Během představení jsou děti zapojovány do písniček.