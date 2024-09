Musicolomouc 2024: závěrečný koncert - MFO (CZ)

Závěrečný koncert Mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc přinese kompozice českých autorů střední generace v českých premiérách. Své první zdejší provedení bude mít i klavírní koncert rakouského skladatele Georga Friedricha Haase, který je profesorem na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a který je nadšeným propagátorem mikrointervalové kompozice. Ve své hudbě chce Haas poukázat na rozdíl mezi tím, co je obvyklé, a tím, co je možné. Inspiruje se také odkazem Mozarta, Mendelssohna či Schumanna.

Sólo klavírního partu se ujme mezinárodně proslulá pianistka japonského původu Rei Nakamura. Mezinárodního ohlasu se dočkaly i kompozice dalších autorů večera – Františka Chalupky a Ondřeje Adámka. Celý koncert završí úplná novinka olomouckého skladatele Marka Keprta zkomponovaná přímo pro tuto příležitost.

PROGRAM Georg Friedrich Haas - Klavírní koncert (2007)* Marek Keprt - nová kompozice (2024)** František Chaloupka - Stockhausen on Sirius (2015)* Ondřej Adámek - Dusty Rusty Hush (2007)* ÚČINKUJÍCÍ Rei Nakamura – klavír Arash Yazdani – dirigent * česká premiéra ** světová premiéra