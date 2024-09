MusicOlomouc 2024: Talvi Hunt (CH/EST)

MusicOlomouc 2024 CZECH IT! 16. mezinárodní festival soudobé hudby / 16th international festival of contemporary Music 16. 10. - 7. 11. 2024, Olomouc (Czech Republic) www.musicolomouc.cz ***

PROGRAM: Lucie Vítková (1985, ČR): Parallel Existence for piano, accordion and tape (2022/23) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Miroslav Srnka (1975, ČR): track 02 (2014) Ian Mikyska (1994, ČR): Constructions in Snowfall; Crystals for prepared piano and tape (2016) Marianna Liik (1992, Estonsko): Nová kompozice (2024) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Beat Furrer (1954, Švýcarsko): Phasma (2002) *** Talvi Hunt (Švýcarsko/Estonsko) – klavír Lucie Vítková (ČR) j. h. – akordeon https://www.talvihunt.com/