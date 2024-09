Musicolomouc 2024: Synchronos ensemble (HR)

MusicOlomouc 2024 CZECH IT!; 16. mezinárodní festival soudobé hudby / 16th international festival of contemporary Music; 16. 10. - 7. 11. 2024, Olomouc (Czech Republic) www.musicolomouc.cz ***

PROGRAM: Frano Durović (1971, Chorvatsko): Dodi mi obavezno (2024) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Marko Slaviček (1986, Chorvatsko): Morphóstasis II (2024) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Tomáš Pálka (1978, Česká republika): Nová kompozice na objednávku festivalu (2024) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Veronika Reutz Drobnić (1999, Chorvatsko): Bold Landscapes No. 1 (2024) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Ondřej Štochl (1975, ČR): Kaligramy II (2010) Javier Maldonado (1968, Mexiko): Breath…wind…butterflies wings (2024) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Miroslav Srnka (1975, ČR): track No. 1 (2014) Madli Marje Gildemann (1994, Estonsko): Three Studies on Plant Biology, No. 1: Osmosis (2020) *** ENSEMBLE SYNCHRONOS (Chorvatsko) Vlatka Peljhan – housle Lucija Brnadić – viola Smiljan Mrčela – violoncello Mia Elezović – klavír https://www.facebook.com/.../Synchronos-Ensemble.../