Adéla Elbel: První poločas rozpadu

Komička Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému 80minutovému speciálu „Stand up your life: první poločas rozpadu“, ve kterém mluví o tom nejpodstatnějším – tedy sama o sobě.

Přijďte se přesvědčit, jak dokáže být zábavná, stejně jako nesmlouvavě kritická a díky své lásce k proseccu taky někdy fajn… Tuhle one woman show nechcete propásnout.

Adéla Elbel je stand-up komička a moderátorka, pravidelně vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním pořadu Comedy club. Zabývá se životem v popkulturním odkazu s přesahem do filosofie citátů moudrých lidí. Změna programu vyhrazena.