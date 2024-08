Dny evropského dědictví: Mark Ther: Videoart 1988–2004

V rámci Dnů evropského dědictví se v Telegraphu uskutenční videoprojekce deseti krátkých filmů Marka Thera vzniklých do roku 2004 doplněný autorovým komentářem a krátkou diskuzí na závěr.

Mark Ther se v Telegraphu představil již v roce 2022 výstavou s názvem Květen. Spolupráce dále pokračovala na výstavě Signál III a Napojení, kde ztvárnil architektonické pojetí výstav. V osobě a díle Marka Thera se v praxi naplňuje známé klišé o neoddělitelném spojení života a umění. Jeho tvorbu do značné míry charakterizuje právě jeho vnější působení a opravdový, bezprostřední zájem o věci. Věnuje se především hraným filmům, galerijním instalacím a kresbě. Pro způsob jeho práce je typický přístup režiséra, směřujícího jednotlivé detaily a významové prvky do finálního celku. Vytváří tak plastické a (zdánlivě) autentické fikční světy, v jejichž rámci se zaobírá tématy spojenými s objekty své fascinace. Ať už se jedná o hru s jazykem, osudy Sudet a jeho obyvatel, queer tematiku nebo módu.

Již zmíněnou autenticitu často dovádí až do určité její krajnosti, jen aby její opravdovost záhy sám podkopal a poskytl nám pohled na zadní stranu kulisy. Ohledně Markova rozsáhlého díla by se jistě dala úspěšně rozvíjet řada interpretačních linek, směřujících k jeho hluboké teoretické reflexi. Stejně tak by se ale dalo říci, že tím nejzajímavějším na Marku Therovi je Mark Ther sám.

Kompletní program DED:

Sobota

Výstava Jake Chapman: FLOTSAM & JETSAM

10:00, 13:00 a 16:00 Komentované prohlídky budovy Telegraph

15:00 TÉČKO: OZI – Hlas pralesa

19:00 Filmy Marka Thera

