Dny evropského dědictví: TÉČKO: OZI – Hlas pralesa

Téčko, to jsou velké filmy pro malé diváky. V sobotu od 15:00 hodin. Ozi, zvídavá a odvážná orangutanka, žije hluboko v deštném pralese s mámou Seemou a tátou JoJoem. Život v jejich idylickém hnízdě na vrcholku stromu je blažený, dokud jedné osudné noci lesní požár nezpustoší životy všech.

Ozi je náhle oddělena od svých rodičů, naštěstí ji zachrání Kirani s Robertem z místního útulku pro osiřelé orangutany. Ozi je vyděšená a zmatená, ale postupně se díky laskavosti a trpělivosti své adoptivní rodiny naučí komunikovat pomocí znakové řeči. Ozi začne na internetu zveřejňovat zábavné návody na život a záhy se stane virální senzací s příznivci po celém světě. Když náhodou zjistí, že její rodiče jsou možná stále naživu, vydá se do deštného pralesa, kterému říkala domov, a snaží se je najít. Jenže bujná a živá krajina z jejích vzpomínek se zoufale liší od toho, co se před ní rozprostírá nyní. Odlesňováním je prales zničený, kam až oko dohlédne, a Ozi je zdrcená. Rozhodne se, že jejím novým posláním bude, vedle hledání rodičů, také dát všem vědět, co se děje. A přesně ví, jak to udělat – pomocí svých online příznivců a nových přátel.

Dny evropského dědictví:

Sobota

Výstava Jake Chapman: FLOTSAM & JETSAM

10:00, 13:00 a 16:00 Komentované prohlídky budovy Telegraph

15:00 TÉČKO: OZI – Hlas pralesa

19:00 Filmy Marka Thera

