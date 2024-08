Projekt Piano Best Covers se vrací na pódium Moravské filharmonie Olomouc s novým programem Best Film Soundtracks with candlelight aneb magický koncert za svitu několika stovek svíček, kde se zvuky klavíru a violoncella propojí s hudebními skladbami legendárních filmů.

V historickém sále Reduty vás čeká nezapomenutelný koncert, na kterém zazní nejslavnější díla velkých skladatelů, jako jsou Jan Tiersen, Hans Zimmer, John Williams, Ramin Djawadi, Ludovico Einaudi, Ennio Morricone a další.

Koncert v podání dua sólistů z projektu Piano Best Covers: Zofia Bętkowska - talentovaná violoncellistka, absolventka prestižní Hudební akademie Krzysztofa Pendereckého v Krakově. Spolupracovala s řadou renomovaných orchestrů, např.: Beethoven Academy Orchestra, Fresco Sonare Orchestra, Krakow Film Music Festival Orchestra, Golec uOrkiestra and Krakow Philharmonic Orchestra. Jakub Niewiadomski - jeden z nejvšestrannějších hudebníků mladé generace, absolvent prestižní Hudební akademie Krzysztofa Pendereckého v Krakově. Vítěz více než 30 klavírních soutěží po celém světě. Spolupracuje s hudebníky, soubory a skladateli po celém světě (Polsko, USA, Austrálie, Velká Británie a další). Jeho aranže byly vydány u Universal Music a Vevo. Od roku 2023 se koncerty Piano Best Covers úspěšně konají na pódiích na Slovensku, v České republice, v Polsku, Německu a Spojených arabských emirátech.

Koncert se uskuteční 21. září na pódiu Reduta Moravské filharmonie v Olomouci. Začátek v 19:00 Koncert trvá 75 minut bez přestávky.