Zlaté vánoční trhy pro všechny – Výstaviště Přerov

Zlaté vánoční trhy pro všechny přinášejí poslední adventní víkend tu pravou vánoční atmosféru na Výstaviště Přerov. Od pátku 20. do neděle 22. prosince 2024 budete mít jedinečnou příležitost nakoupit originální dárky pro své blízké i čtyřnohé miláčky, a to v prostředí plném vánoční pohody.

Trhy budou otevřeny v pátek od 11:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 17:00. Vstupné na akci je zdarma.

Zlaté trhy pro všechny nejsou jen o nákupech – jsou to tři dny plné sváteční nálady a inspirace. K dispozici budou nevytápěné haly A a B a venkovní prostor se zpevněným povrchem. Ať už hledáte dárky na poslední chvíli, nebo si jen chcete užít adventní atmosféru, Výstaviště Přerov je ideálním místem pro setkání s přáteli a rodinou.

Více informací na: https://www.hobbyvystaviste.cz/inpage/zlate-vanocni-trhy-pro-vsechny/